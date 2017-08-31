Офис ОБСЕ в Ереване прекратил деятельность

2017-08-31 15:43 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - В Ереване 31 августа прекратил деятельность офис ОБСЕ.

После 17 лет работы офис прекратил существование, и флаг над зданием спущен, сообщают армянские СМИ.

Постоянный совет ОБСЕ не смог достичь консенсуса по вопросу продления мандата представительства организации в Армении, говорится в сообщении, ранее опубликованном на сайте организации.

Как говорится в заявлении, офис ОБСЕ в Ереване прекратит свою деятельность 31 августа этого года.

Ранее Баку не раз заявлял, что обеспокоен противоречащей мандату деятельностью Ереванского офиса ОБСЕ, в следствии чего консенсус по продолжению его работы достигнут не был.