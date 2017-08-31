Анна Зезина: Из социальных сетей в волшебный контраст Баку (ФОТО)

2017-08-31 15:43 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend Life/ - Талантливая поэтесса и автор песен из Москвы Анна Зезина рассказала журналисту межпарламентской группы дружбы под руководством Дмитрия Савельева, как азербайджанский проект PoetryLab неожиданно получил международный формат и какое неизгладимое впечатление на нее произвело знакомство с современной азербайджанской поэзией. На вечере, который прошел в уютной и романтической обстановке в Yay Gallery, Анна декламировала свои стихи из сборника "Счастье в квадрате" и новые произведения, а также исполнила несколько авторских композиций.

- Как Вы попали в проект Poetry Lab?

- Совершенно случайно. Это магическая сила соцсетей. Мы с Орханом Сеидовым – он один из участников проекта и просто волшебник – познакомились в Instagram. И однажды он спросил, могу ли я выступить в Баку. Poetry Lab – это объединение бакинских поэтов, которые пишут в том числе и на русском языке. Вы понимаете: у каждого есть своя работа, но они любят поэзию и пишут, причем не только на родном азербайджанском. Это удивительно. Все они очень разные, но их объединяет любовь к творчеству. Я с удовольствием согласилась.

-Это был Ваш первый визит в Азербайджан?

- Мы с мужем и детьми много путешествуем. Но этот визит в Азербайджан стал для нас первым. Когда мы приехали нам, конечно же, показали этот чудесный город. А жили мы в центре старого города – Ичери шехер, и это такое красивое место! Мне оно напоминало декорации какой-то восточной сказки. А когда выходишь за пределы этой крепости, там оказываются такие ультрасовременные красивые здания, мраморные переходы… Для меня Баку навсегда теперь – солнце, жара и этот волшебный контраст. И вообще, Баку я для себя определила, как город, исполняющий мечты.

- А какие впечатления от встречи в Yay Gallery с азербайджанскими поэтами у Вас остались?

- Вы знаете, я относительно недавно вышла в публичное пространство. Соцсети – это вообще волшебная вещь: в один момент ты вдруг понимаешь, что твое творчество может быть кому-то тоже важно и нужно. А приглашение принять участие в проекте в совершенно волшебном Азербайджане – это просто какая-то магия. Здесь такая удивительная атмосфера - все очень дружелюбны, очень гостеприимны. Теперь представьте себе это вот восточное гостеприимство, помноженное на любовь к слову, к поэзии, помноженное на восхитительную способность азербайджанцев организовывать уникальные мероприятия. И тогда вы поймете, каким был этот восхитительно волшебный вечер на крыше Yay Gallery. Я прошу прощения за бесконечно повторение слова «волшебный», но это действительно было так!

- Вы пишите на русском языке, а встреча происходила в древнейшей части Баку, в Ичери шехер. Насколько легко или сложно получилось наладить контакт с азербайджанской аудиторией? Все-таки поэзия требует особо тонкого владения языком...

- Все, с кем мне посчастливилось общаться, прекрасно говорили на русском языке. Более того, в процессе беседы все участники Poetry Lab переходили с русского на азербайджанский и на английский. То есть это европейски образованные люди, для них это такой абсолютно нормальный микс. И как раз у Орхана я спросила, на каком языке он думает. И он ответил, что на русском! И это удивительно, как русский язык способен объединить в плане выражения своих мыслей, описания своего внутреннего мира людей, таких разных по своему менталитету. Я была по-настоящему счастлива, когда это осознала. Благодаря проекту Poetry Lab в моей библиотеке появилась книжка одной из участниц этого проекта, Захры Бадалбейли. Мне безумно понравились ее стихи. Я просто влюбилась в эту девушку, в её энергетику. Но вообще все участники Poetry Lab очень интересные люди. Я думаю, у них много чему можно поучиться.