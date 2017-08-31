На 84 году жизни скончался Мухтарбек Кантемиров

2017-08-31 15:50 | www.apa.az | 3

На 84 году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончался Народный артист РФ, Народный артист РСО-АланияМухтарбек Кантемиров.

Как сообщает АПА со ссылкой на «mkrso-a.ru», Мухтарбек Алибекович Кантемиров родился 18 февраля 1934 года в семье Алибека Кантемирова - родоначальника знаменитой династии цирковых наездников, создавшего первый в России конный цирк «Джигиты Осетии» («Али-Бек»).

Мухтарбек Кантемиров был артистом цирка и кино, известным в стране каскадёром, почетным членом мексиканского клуба наездников «Чаррос Педригаль», знаменитым метателем ножей.

Он создал первый в мире конный театр «Каскадер», призванный пропагандировать конный спорт и содействовать кинематографу в организации конных трюков и сцен. Мухтарбек Кантемиров воспитал в своем театре целую плеяду мастеров головокружительных конных трюков.

Зрителям Мухтарбек Кантемиров известен по фильмам «Не бойся, я с тобой», «Заложник», «В двух шагах от рая», «Русь изначальная», «Сказание о храбром Хочбаре», «Марш-бросок», «Парк советского периода».