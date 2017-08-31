Неизвестный открыл стрельбу по зданию Верховного суда России

2017-08-31 16:00 | www.oxu.az | 2

В Москве неизвестный открыл стрельбу из пневматического оружия по зданию Верховного суда России на Поварской улице.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на РЕН ТВ.

По данным телеканала, инцидент произошел в ночь на 30 августа. В результате было повреждено оконное стекло на первом этаже.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту случившегося.

Каких-либо других деталей не приводится.

В ноябре прошлого года сообщалось о задержании в Москве хулигана, который стрелял из пневматического оружия по автобусам.

И.Ф.