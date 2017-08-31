ЕС и Британия не достигли прогресса в переговорах о Brexit

2017-08-31 15:44 | www.trend.az | 3

Евросоюз и Великобритания не достигли значимого прогресса в третьем раунде переговоров о Brexit, которые завершили в четверг в Брюсселе, сказал главный переговорщик от Евросоюза, член Еврокомиссии Мишель Барнье после третьего раунда переговоров о Brexit в Брюсселе, передает РИА Новости

"Мы не достигли какого-либо решительного прогресса по какому-либо вопросу", - сказал он.

Великобритания должна будет покинуть ЕС 29 марта 2019 года - спустя ровно два года после запуска Brexit, за который британцы проголосовали на референдуме в июне 2016 года.