Турция продолжит решительную борьбу с террористами – премьер

2017-08-31 15:44 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Турция продолжит решительную борьбу с террористами внутри страны и за ее пределами, сказал премьер-министр Бинали Йылдырым, пишут в четверг турецкие СМИ.

По его словам, никакая сила не сможет противостоять развитию Турции.

«Террористы, которые нацелены на разделение исламского мира, не добьются своих целей», - сказал Йылдырым.

Отметим, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается свыше 30 лет и унес более 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

Напомним, что в Сирии с марта 2011 года продолжается вооруженный конфликт, в результате которого, по данным ООН, погибло свыше 500 тысяч человек. Правительственным войскам противостоят группировки боевиков, принадлежащие к вооруженным формированиям различной политической направленности. Наиболее активными являются террористическая группировка "Исламское государство", YPG и PYD.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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