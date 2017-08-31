МИД Азербайджана: Это очередная провокация Армении в преддверии встречи министров

2017-08-31 16:03 | www.apa.az | 3

«Как сообщало ранее Министерство обороны Азербайджана, распространенное МИД Армении через Твиттер заявление о нарушении режима прекращения огня во время мониторинга, проведенного на границе Азербайджана и Армении в направлении Товузского района, в соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, является дезинформацией».

Об этом АПА сказал руководитель пресс-службы МИД АР Хикмет Гаджиев.

По его словам, это очередная провокация Армении, совершенная в рамках запланированной на сентябрь встречи глав МИД Азербайджана и Армении, которая пройдет при посредничестве МГ ОБСЕ в рамках очередной сессии Генассамблеи ООН.

«Тем самым Армения преследует цель создания напряженного фона и оказания негативного влияния на переговоры», - констатировал представитель внешнеполитического ведомства Азербайджана.