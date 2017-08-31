В Москве 1 сентября планировались теракты

2017-08-31 16:06 | www.oxu.az | 3

Федеральная служба безопасности задержала двух выходцев из Центральной Азии, готовивших теракты в Москве и Московской области 1 сентября.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает в четверг ЦОС ФСБ РФ.

«ФСБ на территории города Москвы и Московской области выявлена и пресечена преступная деятельность двух выходцев из Центрально-Азиатского региона, планировавших совершение террористических актов в местах массового нахождения людей 1 сентября этого года», - говорится в сообщении.

Первого сентября в РФ начинается новый учебный год, в школах проходят торжественные линейки.

Н.О.