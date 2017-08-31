Премьер Ирака заявил о победе над ИГ в городе Талль-Афар

2017-08-31 15:52 | www.trend.az | 3

Премьер Ирака Хайдер аль-Абади объявил в четверг о победе иракских военных над ИГ в городе Талль-Афар и полном освобождении от террористов северной провинции Найнава, передает РИА Новости

Операция в Талль-Афаре на северо-западе Ирака велась с 20 августа. На прошлой неделе военные заявили о контроле над городом за исключением северного пригорода Аядыя.

"Свершилась победа, и провинция Найнава оказалась полностью в руках наших героических сил… Я объявляю вам, что стойкий Талль-Афар присоединился к Мосулу и вернулся на землю родины", - говорится в распространенном пресс-службой премьера заявлении.

Аль-Абади добавил, что за последние дни военные уничтожили террористов в пригороде Аядыя и оставшихся районах, не дав им бежать. Он отметил, что военные продолжат освобождать "каждую пядь Ирака и его пустынь".