В праздничные дни в Баку усилят контроль над деятельностью маршрутных автобусов

2017-08-31 15:53 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - С целью обеспечения контроля за регулярными пассажироперевозками в дни праздника Гурбан Бакинское транспортное агентство будет работать в особом режиме.

Как сообщили Trend в четверг в агентстве, его сотрудники на основе сменного графика с утра до вечера будут осуществлять контроль за деятельностью маршрутных автобусов.

Пассажиры и в праздничные дни смогут обращаться в колл-центр по номеру 141.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)