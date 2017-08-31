В Баку завтра будет усилен контроль дорожной полиции на улицах вокруг мечетей

2017-08-31 16:10 | www.oxu.az | 4

«В Баку завтра не будет ограничено движение автомобилей на улицах и проспектах вокруг мечетей».

Как передает Oxu.Az, oб этом Trend в четверг сообщил глава отдела Управления Государственной дорожной полиции Главного управления полиции города Баку по связям с общественностью, полковник полиции Вагиф Асадов.

По его словам, в связи с тем, что завтра в мечетях столицы будет совершаться праздничный намаз, на этих территориях будет усилен контроль полиции.

«Пока не было принято решения о перекрытии дорог в связи с праздником. Однако дорожная полиция усилит контроль на этих территориях. Мы просим водителей, отправляясь на праздничный намаз, не парковать автомобили в неположенных местах. Это приводит к возникновению пробок на улицах, а также может стать причиной ДТП», - сказал Асадов.

Официальный представитель структуры отметил, что в этот день также будет усилен контроль дорожной полиции на территориях, где осуществляется продажа жертвенных животных.

Э.А.

