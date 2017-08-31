NIKOIL Bank обслужит клиентов в праздничные дни!

2017-08-31 16:15 | www.oxu.az | 4

C 1 по 4 сентября включительно, специальное отделение «ЗОЛОТАЯ КОРОНА» NIKOIL Bank- а по адресу: улица Пушкина, 30 будет обслуживать своих клиентов с 09:00 до 18:00. В этом отделении будет осуществляться отправка и получение денежных средств посредством системы быстрых денежных переводов «Золотая Корона» и операции по обмену валют. Филиал в городе Гянджа (улица Низами, 62) будет функционировать с 09:00 до 16:00. Филиал «Габала» (улица Г. Алиева 45) с 09:00 до 16:00.

В данных точках продаж будут проводиться операции только по обмену валют.

NIKOIL Bank - универсальная финансово-кредитная организация c развитой сетью продаж в Баку и региональных центрах Азербайджана. Банк предлагает полный пакет современных и надежных банковских услуг, в числе которых - расчетные, депозитные, карточные, кредитные и гарантийные операции.

Информацию обо всех банковских продуктах, акциях и специальных предложениях можно получить, посетив корпоративный сайт www.nikoil.az либо позвонив по короткому номеру (012) 981. Адрес официальной страницы банка в социальной сети https://www.facebook.com/bank.nikoil