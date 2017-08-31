Армения осуществляет провокацию перед встречей глав МИД по нагорно-карабахскому урегулированию - МИД Азербайджана

2017-08-31 16:04 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - МИД Азербайджана назвал дезинформацией сообщение МИД Армении о якобы нарушении режима прекращения огня во время мониторинга ОБСЕ в Товузском районе на границе двух стран.

"Это дешевая дезинформация МИД Армении. Со стороны международных наблюдателей, участвовавших в мониторинге, случаев нарушения режима прекращения огня не было зафиксировано", - сказал официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Это является очередной провокацией Армении в преддверии встречи глава МИД Азербайджана и Армении при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ в рамках сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, сказал Гаджиев. По его словам, таким образом Армения пытается искусственно создать эскалацию и негативно повлиять на переговоры.

Очередной мониторинг соблюдения режима прекращения огня, проведенный 31 августа на государственной границе Азербайджана и Армении в направлении Товузского района в соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, завершился без инцидентов, сообщила в четверг пресс-служба минобороны Азербайджана.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.