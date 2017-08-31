В турецкой провинции запрещены общественные мероприятия

2017-08-31 16:17 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Ван на востоке страны запрещено проведение общественных мероприятий, говорится в сообщении губернаторства провинции, распространенном в четверг.

Согласно сообщению, начиная с первого сентября в провинции в целях безопасности запрещается проведение любого рода общественных мероприятий и акций.

«Данное решение было принято в рамках режима чрезвычайного положения в Турции», - говорится в сообщении.

Отметим, что ранее губернаторство Анкары в рамках обеспечения безопасности в столице со второго августа также запретило проведение различного рода мероприятий в общественных местах, в том числе парках, в течение 30 дней.

Напомним, что в ночь на 16 июля прошлого года в Турции группа мятежников предприняла попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибло более 250 турецких граждан, свыше двух тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен.

Власти Турции обвиняют проживающего в США Фетхуллаха Гюлена в содействии попытке переворота.

После попытки военного переворота президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 20 июля прошлого года объявил о введении в стране чрезвычайного положения сроком на три месяца согласно статье 120 Конституции, после чего этот срок продлевался трижды по три месяца. В последний раз в июле этого года было принято решение о продлении чрезвычайного положения еще на 90 дней.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)

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