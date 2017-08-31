Суд не удовлетворил обращение Афагана Мухтарлы в связи с домашним арестом

2017-08-31 16:21 | www.apa.az | 3

Сегодня в Бакинском апелляционном суде была рассмотрена жалоба, поданная на решение в связи с отказом заменить меру пресечения Афгану Мухтарлы на домашний арест.

Как сообщает АПА, на процессе под председательством судьи Мирпаши Гусейнова жалоба журналиста не была удовлетворена.

Отметим, ходатайство Афгана Мухтарлы о замене меры пресечения на домашний арест также не было удовлетворено судом первой инстанции.

Отметим, А.Мухтарлы обвиняется в незаконном пересечении государственной границы и контарабанде. Он был задержан сотрудниками Госпогранслужбы 29 мая в 22:40 на территории Балакенского района, после того как незаконно пересек азербайджанскую границу. Во время задержания А.Мухтарлы оказал сопротивление сотрудникам Госпогранслужбы. А.Мухтарлы был задержан, во время обыска при нем была обнаружена крупная сумма денег.

Против А.Мухтарлы было выдвинуто обвинение по статьям 318 (незаконное пересечение государственной границы), 206 (контрабанда) и 315.2 (сопротивление или применение насилия в отношении представителя власти) УК АР.