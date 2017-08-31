Саакашвили рассказал о трёх сценариях действий Киева по его возвращению на Украину

2017-08-31 16:24 | www.oxu.az | 4

Бывший глава Одесской областной государственной администрации Михеил Саакашвили заявил, что знает о трёх вариантах действий Киева по его прибытию на Украину, сообщает Oxu.Az со ссылкой на news.rambler.ru.

Он также сообщил о намерении в ближайшее время посетить несколько европейских стран.

«Я лечу в Копенгаген на заседание президиума Европейской народной партии, где буду встречаться с европейскими политиками. Я не исключаю, что полечу также в Брюссель на встречу с европарламентариями», - заявил Саакашвили.

По словам политика, 10 сентября он будет пересекать украинскую границу в пункте пропуска «Краковец».

Саакашвили убеждён, что украинская власть готовит три сценария к его возвращению: не пустить его через границу, отобрать паспорт и отправить обратно в Польшу; пропустить на Украину, но затем задержать под любым предлогом и начать процесс экстрадиции; устроить провокации на границе.

Ранее бывший глава Одесской ОГА заявил, что «барыги на Украине» готовят против него новое обвинение.

26 июля в Государственной миграционной службе Украины сообщили, что Саакашвили лишён украинского гражданства.

И.Ф.