Nar выбран официальным телекоммуникационным партнером Чемпионата Европы по волейболу среди женщин

2017-08-31 16:23 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Мобильный оператор Азербайджана Nar выбран официальным телекоммуникационным партнером финальной стадии Чемпионата Европы по волейболу среди женщин, который пройдет с 22-го сентября по 1-е октября 2017 года в Азербайджане и Грузии, сообщает компания в четверг.

Взяв на себя роль провайдера услуг технологической поддержки соревнований, мобильный оператор обеспечит организаторов и участников чемпионата, проводимого одновременно в Баку и Гёйгёле, а также столице Грузии – Тбилиси, услугами мобильной связи – как телефонной связи, так и передачи данных.

Следует отметить, что выступив в качестве телекоммуникационного партнера первых Европейских игр, проведенных в Азербайджане два года назад, а также IV Игр исламской солидарности, прошедших в Баку в мае этого года, Nar имеет большой опыт участия в крупномасштабных спортивных проектах, осуществляемых в нашей стране. Являясь официальным телекоммуникационным партнером финальной стадии Чемпионата Европы по волейболу среди женщин – 2017, профессионалы Nar ставят своей целью обеспечить операционный комитет соревнований услугами самого высокого качества. Будучи уверенным в том, что очередной спортивный праздник станет еще одним достижением для Азербайджана, Nar с гордостью приложит все усилия для обеспечения этого успеха.

Компания Azerfon, начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года под торговой маркой Nar Mobile, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Торговая марка Nar стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью. Nar стал первым оператором в стране, предоставившим абонентам технологию 3G, а также широкий охват сети 4G. Благодаря обширной сети, состоящей более чем из 6000 базовых станций и охватывающей 93% территории страны, Nar предоставляет своим абонентам высококачественные услуги.

Более подробную информацию о кампаниях, продуктах и проектах Nar можно получить посетив страницу www.nar.az.