Жара и ветер создают трудности в тушении лесного пожара в Огузе - ОБНОВЛЕНО

2017-08-31 16:32 | www.apa.az | 3

Министерство экологии и природных ресурсов распространило информацию о пожаре в лесной полосе в Огузском районе.

Как сообщили АПА в пресс-службе ведомства, возгорание произошло 31 августа на территории 3-го округа Хачмазского лесничества Огузского предприятия лесной охраны и лесовосстановления.

На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники МЭПР и МЧС.

В связи с тем, что охваченная огнем территория состоит из крутых и высоких склонов, машины не смогли добраться до места пожара. Для тушения пожара в высокогорной местности задействованы все пригодные для этого средства, в том числе ручное тушение.

Жаркая и ветреная погода также затрудняет тушение пожара. В настоящее время принимаются меры для того, что предотвратить распространение огня на другие территории.

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В МЧС поступила информация о пожаре в лесной полосе, прилегающей к селу Хачмаз Огузского района.

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт ведомства, начаты работы по тушению пожара, в которых задействованы соответствующие силы и техника Государственной службы пожарной охраны.

Дополнительная информация будет предоставлена по мере ее поступления.