Японца навсегда заблокировали в «Твиттере» за убийство комара

2017-08-31 16:32 | www.oxu.az | 2
По одной из версий, в случившемся виноват специальный алгоритм соцсети, который вычисляет и банит аккаунты, занимающиеся травлей других пользователей, сообщает Oxu.Az со ссылкой на Life.
Японского микроблогера под ником @nemuismywife пожизненно заблокировали в «Твиттере» после публикации поста, в котором он пожелал смерти комару, а потом уточнил, что уже убил насекомое.
«Ублюдок! Чего ты добился, искусав меня, пока я пытаюсь расслабиться и посмотреть телевизор? Умри! (На самом деле ты уже мёртв)», - написал японец, после чего получил бан из-за угроз.
Убийца двукрылых повторно зарегистрировался в соцсети и спросил в официальном японском профиле «Твиттера», почему убийство комара — это нарушение. Ответа на этот вопрос пока нет.
Выяснилось, что дело в специальном алгоритме блогерской платформы, который по ключевым словам находит посты с угрозами и банит аккаунты, которые занимаются травлей.
И.Ф.