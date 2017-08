Лучшие композиции из азербайджанских опер и оперетт (ВИДЕО)

2017-08-31 16:30 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend Life/ - В Баку во Дворце Гейдара Алиева, 25 сентября в 19.00, будет представлена грандиозная концертная программа "Əbədi Musiqi" (Вечная музыка), состоящая из композиций, соло-номеров и дуэтов из классических азербайджанских опер и оперетт, сообщили Trend Life в пресс-службе Дворца.

В сопровождении симфонического оркестра имени Ниязи под руководством Назима Гаджалибекова Азербайджанского телевидения и радио выступят известные исполнители Самир Джафаров, Фидан Гаджиева, Анар Шушалы, Инара Бабаева, Фарид Алиев, Афаг Аббасова, Илха Эфендиева, Гюльназ Исмайлова, Фарида Мамедова, Наргиз Керимова, Талех Яхъяев, Джахангир Гурбанов, Махир Тагизаде и другие.

Цена билетов от 10 до 40 манат. Телефоны для справок: (012) 441-21-31, (050) 332-36-30

Билеты можно приобрести во всех кассах города и центрах Службы ASAN. Онлайн продажа билетов www.iTicket.az. Для бесплатной доставки достаточно обратиться по телефону (077) 600 00 60.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Вугар Иманов)