Азербайджанской стороне не поступало обращений об экстрадиции Лапшина - минюст

2017-08-31 16:39 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Азербайджанской стороне не поступало обращений в связи с экстрадицией осужденного блогера Александра Лапшина, сообщили Trend в четверг в пресс-службе министерства юстиции.

Согласно сообщению, в минюст Азербайджана не поступало обращений из какой-либо страны или посольства.

Александр Лапшин, незаконно посетивший оккупированные азербайджанские территории, войдя в преступный сговор с проживающими на оккупированных территориях армянами, был приговорен Бакинским судом по тяжким преступлениям к трем годам лишения свободы. Решением суда Лапшин будет отбывать наказание в исправительном учреждении общего режима.

Отметим, что блогер не подал апелляционную жалобу на решение суда. Однако Лапшин обратился с просьбой о его экстрадиции в Израиль.

Александр Лапшин - гражданин ряда государств, незаконно посетивший оккупированные азербайджанские территории, войдя в преступный сговор с проживающими на оккупированных территориях армянами.

Лапшин обвинялся в нарушении законов Азербайджана о государственной границе и паспортах, совершив эти деяния в апреле 2011-го и октябре 2012 года.

С целью пропаганды незаконного режима, созданного Арменией на оккупированных азербайджанских территориях, Лапшин на своей странице в соцсети представил Нагорный Карабах в качестве «независимого государства» и, поддерживая «независимость» непризнанного режима, выступил там же 6 апреля и 29 июня 2016 года с призывами, направленными на нарушение территориальной целостности Азербайджана.

Согласно решению суда, из-за недоказанности с него снято обвинение по статье 281.2 УК Азербайджана (публичные призывы против государства).

(Автор: Самир Али Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)