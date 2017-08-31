ФСБ предотвратила теракты в Москве и Московской области на 1 сентября

2017-08-31 16:40 | www.apa.az | 2

Федеральная служба безопасности РФ задержала двух выходцев из Центральной Азии, готовивших теракты в Москве и Московской области 1 сентября.

Как сообщает АПА, информацию об этом распространил Центр общественных связей ФСБ.

«Один из задержанных накануне Дня знаний разместил в сети интернет свое видеообращение к членам запрещенной в России террористической организации ИГ. В этом обращении он дал так называемую клятву верности террористам», — говорится в сообщении.

В телефоне подозреваемого нашли контакты вербовщиков «Исламского государства» и инструкции по подготовке терактов. Он планировал напасть на людей, используя холодное оружие.

Второй террорист собирался взорвать себя в толпе. При обыске у него нашли самодельное взрывное устройство большой мощности, а также компоненты для его изготовления. Подозреваемый признался, что собирался стать террористом-смертником.