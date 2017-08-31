Азербайджанские депутаты примут участие в заседании бюро ПАСЕ и мониторингового комитета

2017-08-31 16:46 | www.apa.az | 2

С 4 по 7 сентября в Париже состоятся заседания Бюро Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), комитетов по юридическим вопросам и правам человека, политическим делам и демократии, а также по мониторингам.

Как сообщили АПА в пресс-службе Милли Меджлиса, на заседаниях будет участвовать группа депутатов во главе с председателем Комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям, глава постоянной делегации страны в организации Самед Сеидов.

В делегацию входят депутаты Саиба Гафарова, Вусал Гусейнов и Сабир Гаджиев.

На заседании бюро будет заслушан доклад генсека Совета Европы о деятельности структуры, утвержден проект повестки осенней сессии ПАСЕ. Также планируется обсуждение вопроса о формировании новой политической группы – «Группы свободных демократов».

На заседаниях комитета Ассамблеи члены нашей делегации будут выражать отношение к вынесенным на обсуждение вопросам, выступят с предложениями.