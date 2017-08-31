Этим летом больше всего туристов в Азербайджан приехало из арабских стран и России - Ассоциация туризма

2017-08-31 16:40 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Среди посетивших этим летом в Азербайджан иностранных туристов, по численности, прибывшие из арабских стран гости занимают первое место, а из России – второе место, сообщил Trend в четверг председатель Ассоциации туризма Азербайджана Нахид Багиров.

По его словам, в первой половине 2017 года Азербайджан посетило 1 199 667 иностранных граждан, что на 24 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (966 497).

Багиров отметил, что в сентябре из Баку начнут осуществляться прямые рейсы в Джидду (Саудовская Аравия) и Бангкок (Таиланд), что повлияет на рост туристического потока в этом месяце.

"В Джидде расположен наиболее близкий к Мекке аэропорт. Поэтому паломники из Азербайджана также будут пользоваться этим направлением", - сказал председатель Ассоциации.

По его словам, полеты в этом направлении будут носить постоянный характер.

Отметив, что в настоящее время осуществляются прямые рейсы из Азербайджана в Кувейт, Катар, а также в крупнейший город ОАЭ – Дубай, Багиров сказал, что в следующем году ожидается также открытие рейсов по новым направлениям.

Среди общего числа посетивших Азербайджан в первом полугодии туристов на первом месте россияне (374 491, рост на 17 процентов). Далее следуют Грузия (254 425, рост на четыре процента), Иран (180 103, рост на 89 процентов), ОАЭ (44 196 , рост на 338 процентов), Украина (27 342, рост на 14 процентов) и Ирак (19 355, рост на 75 процентов).

За этот период из Турции в Азербайджан приехало 138 692 человека, что на 7,6 процента меньше по сравнению с прошлым годом.

Следует отметить, что в текущем году наблюдается большой рост числа туристов из арабских стран. Так, по сравнению с первым полугодием 2016 года, за первые шесть месяцев 2017 года из Омана в Азербайджан приехало в 16 раз больше туристов, из Кувейта – в восемь, Саудовской Аравии – в шесть, Катара и Марокко – в пять, ОАЭ – в 4,4 раза, Пакистана и Алжира – в 3,5 раза, Иордании – в 2,2 раза, Туркменистана – в два и Ирака примерно в 1,5 раза больше туристов.

Выросло также число иностранных граждан, прибывших в Азербайджан из государств СНГ (12 процентов), стран ЕС (13 процентов), стран Залива и Ближнего Востока (117 процентов), азиатских стран (64,4 процента), стран Африки (72 процента), США и Австралии (22,8 процента).

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Талех Агавердиев)