В Огузе горит лес – ОБНОВЛЕНО

2017-08-31 17:00 | www.oxu.az | 2
Сегодня в третьем округе Хачмазского лесничества Огузского предприятия по охране и восстановлению лесов произошел пожар.
Как передает Oxu.Az, об этом сообщили Report в пресс-службе министерства экологии и природных ресурсов.
К месту пожара незамедлительно были привлечены сотрудники МЭПР и МЧС.
Из-за того, что территория, охваченная огнем, состоит из крутого и высокого склона, пожарным машинам не удалось забраться на территорию. Для тушения пожара, возникшего в высокогорной местности, используются все возможные средства, в основном ручной труд.
В министерстве сообщили, что в связи с жаркой и ветреной погодой возникли трудности в тушении пожара.
В настоящее время принимаются меры по тушению и пресечению распространения пожара на другие территории.
16:38
В МЧС поступила информация о пожаре в лесной полосе, прилегающей к селу Хачмаз Огузского района.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, начаты работы по тушению пожара, в которых задействованы соответствующие силы и техника Государственной службы пожарной охраны.
Дополнительная информация будет предоставлена по мере ее поступления.
Э.А.