В Огузе горит лес – ОБНОВЛЕНО

2017-08-31 17:00 | www.oxu.az | 2

Сегодня в третьем округе Хачмазского лесничества Огузского предприятия по охране и восстановлению лесов произошел пожар.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщили Report в пресс-службе министерства экологии и природных ресурсов.

К месту пожара незамедлительно были привлечены сотрудники МЭПР и МЧС.

Из-за того, что территория, охваченная огнем, состоит из крутого и высокого склона, пожарным машинам не удалось забраться на территорию. Для тушения пожара, возникшего в высокогорной местности, используются все возможные средства, в основном ручной труд.

В министерстве сообщили, что в связи с жаркой и ветреной погодой возникли трудности в тушении пожара.

В настоящее время принимаются меры по тушению и пресечению распространения пожара на другие территории.

16:38

В МЧС поступила информация о пожаре в лесной полосе, прилегающей к селу Хачмаз Огузского района.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, начаты работы по тушению пожара, в которых задействованы соответствующие силы и техника Государственной службы пожарной охраны.

Дополнительная информация будет предоставлена по мере ее поступления.

Э.А.