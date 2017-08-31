Обнародован новый рейтинг-лист ФИДЕ

2017-08-31 17:07 | www.apa.az | 2

Обнародован новый рейтинг-лист Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

Как сообщает АПА со ссылкой на «apasport.az», в «Топ-100» мужского списка, составленного по состоянию на сентябрь, вошли 4 азербайджанских гроссмейстера.

Лучший результат среди лидеров нашей сборной по-прежнему принадлежит Шахрияру Мамедьярову. По сравнению с прошлым месяцем он сохранил и свой рейтинг, и свою позицию. Мамедьяров, не сыгравший ни одной партии в августе, по-прежнему с 2797 очками занимает 6-ое место.

Теймур Раджабов улучшил свою позицию благодаря спуску соперников. Наш гроссмейстер поднялся на 19-ую строчку. Он имеет 2742 очка.

Не изменилась и позиция Рауфа Мамедова (2678). Наш шахматист снова 63-й в списке.

В отличие от Мамедьярова, Раджабова и Мамедова Гадир Гусейнов вылетел из «сотни», наш натурализованный легионер Аркадий Найдич совершил спуск. Гроссмейстер латвийского происхождения пропустил вперёд 7 соперников. У него 2702 рейтинговых очков.

Список по-прежнему возглавляет Магнус Карлсен. У норвежского шахматиста 2827 очков. Второе место занимает Максим Вашье-Лаграв (Франция, 2804), а третью строчку Владимир Крамник (Россия, 2803).

В «Топ-100» женского списка попали 2 шахматистки нашей сборной. Гюнай Мамедзаде (2393) 70-я, Гюльнар Мамедова (2384) 84-я. Этот список возглавляет китаянка Хоу Ифань (2670).