Неизвестные избили чемпиона мира по легкой атлетике

2017-08-31 17:10 | www.oxu.az | 2

Чемпион мира в беге на 800 метров французский легкоатлет Пьер-Амбруаз Босс подвергся нападению неизвестных.

Как передает Oxu.Az, об этом спортсмен сообщил в Facebook.

«В прошлую субботу на меня напали три человека. Я получил множественные переломы лицевых костей, психологическую травму и нетрудоспособность на долгое время. В связи с этим, нынешний сезон для меня завершен. Я всегда любил людей, но сегодня их стало на три человека меньше», - написал Босс.

25-летний спортсмен не рассказал другие подробности инцидента, но отметил, что в настоящий момент ведется расследование.

Босс завоевал золотую медаль на чемпионате мира 2017 года в Лондоне. Он стал первым за 16 лет европейцем, которому удалось выиграть соревнования в этой дисциплине.

Н.О.