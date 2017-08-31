Азербайджанский бизнес освоил 48% льготного финансирования

2017-08-31 17:04 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - С начала 2017 года Национальный фонд поддержки предпринимательства (НФПП) Азербайджана предоставил льготные кредиты на 72 миллиона манатов, сообщает в четверг министерство экономики.

Согласно сообщению, эти кредиты предоставлены свыше 1000 предпринимателям и позволят открыть более 3000 новых рабочих мест.

В рамках делового форума, прошедшего сегодня в Тертерском районе, предприниматели получили льготные кредиты на 492 тысячи манатов. Эти средства будут направлены на развитие животноводства, хлопководства и посевной площади. Реализация этих проектов позволит открыть более 40 новых рабочих места.

Всего же до сегодняшнего дня предприниматели Тертерского района получили льготные кредиты на 5,1 миллиона манатов, для реализации 264 инвестиционных проектов. Также было отмечено, что до нынешнего дня более 19 тысячам предпринимателей, действующих в прифронтовой и приграничной зонах было выделено льготных кредитов на сумму 681 миллион манатов.

В 2017 году по линии Нацфонда планируется выделить 150 миллионов манатов.

НФПП был создан в 1992 году.

Официальный курс на 31 августа составляет 1,701 AZN/USD.