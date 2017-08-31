Мария Захарова: «В заявлении Хогланда нет ничего нового»

2017-08-31 17:17 | www.apa.az | 1

«В заявлении американского сопредседателя Ричарда Хогланда нет ничего нового. На эти идеи в своих совместных заявлениях в связи с урегулированием нагорно-карабахского конфликта неоднократно ссылались президенты России, США и Франции».

Как сообщает московский корреспондент АПА, об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Что касается назначения США нового сопредседателя, мы приветствуем это. В обновленном составе МГ ОБСЕ продолжит прилагать усилия для мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Надеемся, что существующий до сих пор командный подход будет сохранен и впредь», - отметила спикер МИД России.