МИД России: Рассчитываем, что командный дух сопредседателей МГ ОБСЕ будет сохранен

2017-08-31 17:18 | www.oxu.az | 2

«Заявления Ричарда Хогланда не являются новыми, на них неоднократно ссылались президенты США, Франции и России в своих совместных заявлениях по нагорно-карабахскому урегулированию».

Как сообщает Oxu.Az cо ссылкой на Report, об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя недавнее заявление бывшего американского сопредседателя Минской группы ОБСЕ Ричарда Хогланда о принципах урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Официальный представитель МИД также приветствовала назначение нового сопредседателя от США Эндрю Шеффера.

По ее словам, в обновленном составе сопредседатели продолжат усилия, направленные на оказание содействия сторонам в урегулировании нагорно-карабахского конфликта: «Рассчитываем, что командный дух, который был присущ тройке, будет сохранен».

И.Ф.