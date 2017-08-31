Жаркая и ветреная погода затрудняет тушение лесного пожара в Огузе - минэкологии

2017-08-31 17:19 | www.trend.az | 1

БАКУ /Trend/ - Жаркая и ветреная погода затрудняет тушение пожара в лесной полосе в Огузском районе, сообщили Trend в четверг в министерстве экологии и природных ресурсов.

Согласно сообщению, возгорание произошло 31 августа на территории 3-го округа Хачмазского лесничества. Огузское предприятие охраны и воспроизводства лесов предпринимает все необходимые меры для тушения и предотвращения распространения огня на другие территории.

В связи с тем, что охваченная огнем территория состоит из крутых и высоких склонов, машины не смогли добраться до места пожара. Для тушения пожара в высокогорной местности задействованы все пригодные для этого средства, в том числе "ручное" тушение.

(Текст: Талех Агавердиев)