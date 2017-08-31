На реконструкцию систем водоснабжения и канализации в некоторых поселках и селах Баку выделено 3,54 млн. манатов

2017-08-31 17:27 | www.apa.az | 5

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по продолжению проекта по реконструкции систем водоснабжения и канализации в поселке 28 Мая Бинагадинского района Баку, а также в селах Пирекешкюль и Гобустан Абшеронского района.

Согласно распоряжению, в целях продолжения работ по реконструкции систем водоснабжения и канализации в поселке 28 мая Бинагадинского района Баку, а также в селах Пирекешкюль и Гобустан Абшеронского района из средств, предусмотренных в подпункте 1.14.3.3.9 указа Президента «О применении закона «О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2017 год» от 27 декабря 2016 года, ОАО «Азерсу» выделено 3,54 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, предусмотренной распоряжением, а Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из распоряжения.