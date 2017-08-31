Услуги Банка доступны и в праздничные дни!

2017-08-31 17:36 | www.oxu.az | 5

Expressbank, всегда обеспечивающий высокий уровень оперативности, профессионализма и комфорта клиентов, предоставляет свои услуги и на предстоящие праздничные дни Гурбан.

Находящийся в центре города филиал «Насими» (пр.Бюль-бюль, 29) работает, как обычно, в режиме 7 дней в неделю и 24 часа в сутки. Местные жители и гости города смогут здесь легко воспользоваться различными банковскими услугами, такими как расчетно-кассовые операции, обмен валюты, операции по срочным денежным переводам.

Также отметим, что в зоне доступа 24/7 при филиалах МХД, Эльмляр, Ясамал, Нефтчиляр, Насими клиенты могут воспользоваться услугами снятия наличных средств, либо вклада средств, пополнения депозитных счетов, а также могут оперативно произвести оплаты по коммунальным и другим видам платежей путём использования банкоматов и платежных терминалов ExpressPay.

В сеть Expressbank входят 16 филиалов, из которых 10 находятся в городах Баку и Сумгайыт, а 6 распологаются в городах Гянджа, Мингячевир, Барда, Гусар, Хачмаз и Ширван. Expressbank является обладателем около 80-и банкоматов, 6000 ПОС-териминалов и 600 платежных терминалов ExpressPay.

Для получения более подробной информации об услугах банка, вы можете позвонить в наш Информационный Центр 132, воспользоваться нашим веб-сайтом www.expressbank.az или же связаться с нами посредством социальной сети Facebook www.facebook.com/Expressbank.