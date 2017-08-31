Захарова: «У нас нет информации об очередной встрече глав МИД Азербайджана и Армении»

2017-08-31 17:42 | www.apa.az | 4

Представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала утверждения армянской стороны о нарушении режима прекращения огня, якобы имевшем место во время мониторинга на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении.

Как сообщает московский корреспондент АПА, на брифинге в Москве она заявила, что эксперты должны изучить инцидент и дать ему свою оценку.

Касаясь встречи глав МИД Азербайджана и Армении, она отметила, что не располагает информацией по данному вопросу.

«Мы уведомим, как только будет информация об этом», - сказала она.

Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства также ответила на вопрос армянского журналиста о возможности подключения так называемой «НКР» к процессу переговоров.

«Вы знаете нашу традиционную позицию по данному вопросу. Поэтому я могу перенаправить вас к нашим предыдущим комментариям», - отметила Захарова.