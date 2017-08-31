Azercell успешно завершил бесплатный проект “Coding Kids – Summer Course” для школьников (ФОТО)

2017-08-31 18:08 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Завершились занятия в рамках проекта “Coding Kids – Summer IT School”, бесплатно реализованного Центром Инноваций и Предпринимательства Barama Azercell Telekom при поддержке PASHA Bank. 31 августа состоялась церемония награждения в Boulevard Hotel Baku, и 50 школьникам был вручен сертификат.

В настоящее время приобретение цифровой грамотности играет ключевую роль в адаптации к скоростным изменениям в экономике за счет развития и роста технологий. Учитывая данное обстоятельство, проект для школьников “Coding Kids – Summer IT School” поставил целью пояснить детям полезные возможности использования компьютеров и телефонов, помимо игр и развлечений. В проекте, проведенном в период с 15 июля по 25 августа, приняли участие 50 учеников. Посредством тренингов в области кодирования, которые были предоставлены Центром, дети начали знакомиться с новым миром.

В рамках проекта “Coding Kids – Summer IT School” 3 раза в неделю в Центре Инноваций и Предпринимательства Barama инструктором Гюнай Казымзаде на основании методов интерактивного обучения проводились занятия для школьников в возрасте 9-11 лет и 12-15 лет. За 6 недель дети получили знания в области введения в науки Информационных Технологий и Компьютеров, техники Кодирования, Составления Мобильных Приложений, Базы данных, изучения языка программирования C++ и в области других интересных тем.

ООО Azercell, лидер в области мобильно-коммуникационной индустрии Азербайджана и самый крупный капиталист ненефтяного сектора, было учреждено в 1996 году. Сеть Azercell, доля которой составляет 48% на рынке мобильной коммуникации Азербайджана, охватывает 80% территории, и 99,8% населения страны. На сегодняшний день 4,5 млн. людей выбирает услуги Azercell.

Ряд инновационных технологий и концепций впервые были введены в Азербайджане компанией Azercell: технология GSM, система предварительного платежа, Телефонный Центр 24/7, онлайн-обслуживание клиентов, GPRS/EDGE, M2M, Мобильный Банк, офисы Azercell Ekspres, оказывающие 3 услуги в 1 пункте, мобильная электронная услуга “Asan İmza” и т.д. В 2012 году компания Azercell представила в стране первую услугу LTE 4-ого поколения. По результатам компании Global Wireless Solutions, проводящей исследование качества мобильной сети, а также согласно результатам международных систем, таких как “Opensignal” и “Testmy.net”, занимающихся измерением сетевого качества радиосигналов, сети Azercell по многим параметрам продемонстрировали наивысшие показатели среди мобильных операторов Азербайджана.