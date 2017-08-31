Ведущие банки мира запустят новую криптовалюту

2017-08-31 18:15 | www.oxu.az | 3

Шесть из крупнейших банков мира – Barclays, Credit Suisse, Canadian Imperial Bank of Commerce, HSBC, MUFG и State Street – активизировали усилия для запуска новой формы валюты – технология распределенного реестра будет использоваться для проведения моментальных расчетов и клиринга по сделкам с ценными бумагами, передает Oxu.Az со ссылкой на Financial Times.

В августе прошлого года швейцарский банк UBS совместно с ClearmaticsTechnologies создали новую криптовалюту, которую назвал «utility settlement coin» (USC, «практичная денежная единица для расчетов»). В дальнейшем к этому проекту присоединились BNY Mellon, Deutsche Bank и Santander. Банки рассчитывали повысить эффективность финансовых операций, ускорив их заключительные этапы.

Сейчас проект перешел на новую стадию – участники стремятся углубить обсуждение USC с центробанками и работают над дополнительными мерами защиты новой криптовалюты.

«Мы ведем обсуждения с центральными банками и регуляторами, и мы продолжим их в следующие 12 месяцев с целью ограниченного запуска ближе к концу 2018 года», - заявил глава стратегических инвестиций и инноваций в сфере финансовых технологий UBS Хайдер Джеффри.

Л.А.