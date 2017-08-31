Совместные военные учения США и Японии – ВИДЕО

2017-08-31 18:20 | www.oxu.az | 3

Воздушные силы самообороны Японии провели 31 августа совместные с США военные учения, сообщает Oxu.Az со ссылкой на haqqin.az.

Они прошли в воздушном пространстве над южным японским островом Кюсю.

С японской стороны в них приняли участие два истребителя F-15, с американской — два стратегических бомбардировщика B-1B и четыре истребителя-бомбардировщика F-35. Цель учений — улучшить совместный потенциал боевой авиации двух стран, а также проверить тактические навыки военных, говорится в сообщении на сайте Воздушных сил самообороны.

Учения были проведены в рамках тесного сотрудничества между военным этих двух стран и Южной Кореи, сообщили представители японского командования.

И.Ф.