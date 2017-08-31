В КНДР журналистов казнят за оскорбительные рецензии

2017-08-31 18:25 | www.oxu.az | 3

Пхеньян приговорил к смертной казни двух журналистов и двух глав изданий из Южной Кореи за оскорбительные для Северной Кореи книжные обзоры.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает АFР.

Отмечается, что журналисты южнокорейских газет Chosun Ilbo и Dong-A Ilbo сделали обзоры на переизданную книгу Секретная Северная Корея. Авторы издания – британские журналисты Дэниел Тодор и Джеймс Пирсон.

В рецензиях говорится о росте роли рынка в повседневной жизни в КНДР, где южнокорейские телевизионные сериалы распространяются на черном рынке и копируются, а в моде люди стремятся к тенденциям Юга.

Для обзора книга была переименована в Капиталистическую Республику Корея. Кроме этого, на обложке красную звезду герба КНДР заменили на символ доллара.

Вынося приговор, северокорейский суд отметил, что своим обзором южнокорейские газеты совершили отвратительное преступление, которое серьезно оскорбляет достоинство КНДР.

Н.О.