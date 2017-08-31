В России певца арестовали за убийство своего друга

2017-08-31 18:30 | www.oxu.az | 4

В Москве задержан певец и продюсер Александр Ермак.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает «Московский комсомолец».

Исполнителя подозревают в убийстве его знакомого юриста. Преступление было совершено 23 августа в квартире погибшего на севере столицы.

Ермаку предъявлено обвинение.

35-летний артист гостил у своего 45-летнего приятеля, уроженца Абхазии. По информации издания, в какой-то момент тот разделся, откровенно соблазняя певца к вступлению с ним в интимную связь, после чего Ермак, дескать, и нанес юристу 11 ударов ножом.

Отмечается, что Ермак поранил себе руку и вскоре после совершения убийства ушел в аптеку. Подозреваемый сообщил, что вернулся в квартиру и принял душ, чтобы смыть кровь.

В полицию обратился водитель исполнителя, которому тот признался в убийстве по дороге домой. Шофер записал слова Ермака на диктофон.

Н.О.