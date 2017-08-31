Россия может предложить Турции поставлять помидоры в межсезонье

2017-08-31 18:24 | www.trend.az | 5

Минсельхоз России не исключает возобновления поставок турецких томатов предстоящей зимой-весной небольшими партиями, сообщил глава минсельхоза Александр Ткачев, передает РИА Новости.

"Конечно, чтобы обеспечить овощами наше потребление, мы будем создавать импорт, и я думаю, что с турецкой стороны мы будем предлагать следующие варианты решения. Прежде всего, поставки томатов в межсезонье, то есть зима, ранняя весна, когда наши овощеводы уже не в состоянии с учетом погодных условий поставлять на российский рынок овощи. И в этом сезоне, я думаю, что определенную партию мы сможем дать нашим коллегам, турецким партнерам, возможность вернуться в небольших объемах на российский рынок", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Ткачев считает, что это будет "справедливо".

"Мы видим, что все политические вопросы урегулированы, и конечно, мы должны возобновлять наш товарооборот, который был, прежде всего, в агропромышленном комплексе России", - отметил он.

"Начиная с сентября мы посещаем с нашей делегацией Турцию, и там будут обсуждаться те или иные вопросы - сроки, объемы и так далее. Я надеюсь, что разговор будет очень конструктивный, и конечно, мы будем помнить и знать всегда, что с одной стороны, мы развиваем нашу экспортную позицию, а с другой - не должны забывать об интересах наших отечественных товаропроизводителей", - добавил министр, отвечая на вопрос о сроках снятия ограничений на ввоз турецких томатов.