В Тбилиси проведена акция протеста в связи с состоянием грузинского монастыря в Армении

2017-08-31 18:29 | www.apa.az | 4

Перед зданием администрации правительства Грузии была проведена акция протеста в связи с нынешним состоянием расположенного в Армении древнего религиозного памятника.

Как сообщает местное бюро АПА, на акции активисты движения «Картули дзала» (Грузинская сила) выразили протест в связи с присвоением Арменией монастыря Худжаби. Участники акции призвали не оставаться равнодушными к судьбе этого монастыря. На акции прозвучали такие лозунги, как «Худжаби принадлежит Грузии», «Да здравствует Грузия!».

По словам участников акции, во время переговоров по демаркации грузино-армянской границы должен быть поднят вопрос о возвращении монастыря Худжаби Грузии.

Отметим, монастырь Худжаби является одной из величайших святынь Грузинской Православной церкви. После распада СССР армянская сторона продвинула границу на 400 метров вперед, и памятник оказался на территории Армении. В настоящее время памятнику грозит уничтожение.