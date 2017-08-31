Захарова: Информация о продаже США оружия террористической группировке ИГ должна быть тщательно проверена

2017-08-31 19:40 | www.apa.az | 1

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала появившуюся в СМИ информацию о том, что США продавали террористической группировке «Исламское государство» оружие.

Как сообщает АПА со ссылкой на телеканал «Russia Today», М.Захарова отметила, что эти материалы требуют тщательной проверки соответствующих структур: «Конечно, эти материалы требуют тщательной проверки соответствующих структур, в том числе и международных структур. В этих материалах идёт речь о том, что американская коалиция занимается отнюдь не тем, что было заявлено, то есть не борьбой с террористами на юге Сирии, но преследует свои собственные цели. Одной из задач является создание собственной зоны влияния в этой стране, обескровленной борьбой с терроризмом. Для этого, по словам очевидцев, используются различные инструменты вплоть до прямого допущения передачи вооружения иностранного производства боевикам, как это произошло на базе Эт-Танф на юге страны».