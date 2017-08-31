WikiLeaks атаковали хакеры

2017-08-31 18:40 | www.oxu.az | 3

Сайт организации WikiLeaks, которая специализируется на публикации секретной информации, атаковали хакеры, пользователи вместо главной страницы ресурса видели сообщение хакерской группировки OurMine, передает Oxu.Az со ссылкой на The Guardian.

При попытке зайти на сайт WikiLeaks пользователи видели сообщение хакеров, в котором говорилось, что организация «бросила им вызов» и предложила взломать сайт.

В результате при попытке зайти на ресурс пользователей перенаправляли на другую страницу. По данным газеты, хакеры атаковали не серверы WikiLeaks, а один или несколько DNS-серверов.

В то же время WikiLeaks опровергает информацию о взломе своих серверов. Отметим, по состоянию на 15.15 по киевскому времени сайт работал исправно и отображал контент.

Н.О.