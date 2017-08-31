Россия может предложить Турции поставлять помидоры в межсезонье

2017-08-31 18:45 | www.oxu.az | 4

Минсельхоз России не исключает возобновления поставок турецких томатов предстоящей зимой-весной небольшими партиями, сообщил глава минсельхоза Александр Ткачев, сообщает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

«Конечно, чтобы обеспечить овощами наше потребление, мы будем создавать импорт, и я думаю, что с турецкой стороны мы будем предлагать следующие варианты решения. Прежде всего, поставки томатов в межсезонье, то есть зима, ранняя весна, когда наши овощеводы уже не в состоянии с учетом погодных условий поставлять на российский рынок овощи. И в этом сезоне, я думаю, что определенную партию мы сможем дать нашим коллегам, турецким партнерам, возможность вернуться в небольших объемах на российский рынок», - сказал он в эфире телеканала Россия 24.

Ткачев считает, что это будет «справедливо».

«Мы видим, что все политические вопросы урегулированы, и конечно, мы должны возобновлять наш товарооборот, который был, прежде всего, в агропромышленном комплексе России», - отметил он.

«Начиная с сентября мы посещаем с нашей делегацией Турцию, и там будут обсуждаться те или иные вопросы - сроки, объемы и так далее. Я надеюсь, что разговор будет очень конструктивный, и конечно, мы будем помнить и знать всегда, что с одной стороны, мы развиваем нашу экспортную позицию, а с другой - не должны забывать об интересах наших отечественных товаропроизводителей», - добавил министр, отвечая на вопрос о сроках снятия ограничений на ввоз турецких томатов.

И.Ф.