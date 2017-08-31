Иран выполняет условия ядерной сделки - МАГАТЭ

2017-08-31 18:34 | www.trend.az | 2

МАГАТЭ не нашло нарушений при исполнении Ираном положений соглашения по ядерной программе страны, передает в четверг РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер

Согласно документу, запас обогащенного урана на 21 августа 2017 года составил 88,4 килограмма при установленном лимите в 202,8 килограмма. Уровень обогащения не превышает установленного порога в 3,67 процента. Запас тяжелой воды оценивается в 111 тонн, что не выходит за установленные по соглашению пределы (130 тонн).

В феврале специалисты МАГАТЭ оценили текущие запасы обогащенного урана, находящегося в распоряжении правительства Ирана, в 101,7 килограмма.

Иран и "шестерка" международных посредников достигли 14 июля 2015 года исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. План вступил в действие 16 января 2016 года.

На прошлой неделе генеральный директор МАГАТЭ Юкия Амано обсудил с постпредом США при ООН Никки Хейли соблюдение Ираном ядерного соглашения. В ходе беседы Хейли выразила готовность США "обеспечить МАГАТЭ ресурсами, необходимыми для строгой проверки деятельности Ирана, связанной с атомом". Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что МАГАТЭ маловероятно согласится с требованием США о проведении проверок на военных объектах в Иране.