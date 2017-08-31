Япония стала третьей сборной, гарантировавшей себе выход на ЧМ-2018

2017-08-31 18:50 | www.oxu.az | 1

Японские футболисты обыграли Австралию и досрочно выиграли свою группу, сообщает Oxu.Az со ссылкой на korrespondent.net.

Сборная Японии нанесла поражение Австралии (2:0) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018. По голу забили Такума Асано и Йосуке Идегучи.

Сборная Японии набрала 20 очков и за тур до окончания третьего раунда гарантировала себе первое место в группе, а с ним и путевку на чемпионат мира.

Она стала третьей командой, гарантировавшей себе поездку на мундиаль. Ранее, пробились на чемпионат мира Бразилия и Иран.

Напомним, что в субботу, 2 сентября, сборная Украины сыграет с Турцией в отборе на ЧМ-2018.

И.Ф.