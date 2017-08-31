Учёные засекли 15 инопланетных сигналов

2017-08-31 19:00 | www.oxu.az | 1

Радиосигналы внеземного происхождения зарегистрировали учёные из Калифорнийского университета в Беркли.

Как передает Oxu.Az, сверхкороткие импульсы были зарегистрированы ещё 26 августа. Источником радиоволн, как отмечают учёные, служит сверхдальняя галактика FRB 121102, однако природа радиосигналов пока не установлена.

Источник сигналов находится в галактике, удалённой от Солнечной системы примерно на три миллиарда световых лет. Отмечается, что импульсы сопровождались короткими, но сверхмощными выбросами энергии, что может свидетельствовать об образовании или взрыве сверхновых. Однако против такой версии говорит история зафиксированных радиосигналов, которые отмечаются наземными станциями слежения с небольшим перерывом с 2012 года.

Н.О.