Президент Ильхам Алиев поздравил глав Словакии и Узбекистана

2017-08-31 18:48 | www.trend.az | 1

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Словакии Андрею Киске.

"От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю вам и всему вашему народу самые искренние поздравления с национальным праздником страны – Днем Конституции. Надеюсь, что развитие отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Словакией и впредь будет служить интересам наших народов.

B этот знаменательный день желаю вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Словакии – постоянного благополучия и процветания", - говорится в послании главы государства.

Глава государства также поздравил Президента Узбекистана Шавката Мирзиеева.

"От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю вас и в вашем лице весь ваш народ с национальным праздником Республики Узбекистан – Днем независимости. Нас радуют укрепление государственности братского Узбекистана, уверенно идущего вперед по пути независимости, успехи, достигнутые им в социально-экономической и культурной областях. Aзербайджан и Узбекистан объединяют традиционные отношения дружбы и сотрудничества. Верю, что наши двусторонние отношения, основанные на взаимном доверии и поддержке, и впредь будут развиваться и укрепляться в соответствии с волей наших народов.

Пользуясь этой приятной возможностью, передаю вам и всем мусульманам вашей страны самые искренние поздравления по случаю священного праздника Гурбан байрамы. Желаю вам крепкого здоровья, успехов в делах, а братскому народу Узбекистана - благополучия и процветания", - говорится в поздравлении главы государства.