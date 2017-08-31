Дикая природа в «CinemaPlus» с Фаиком Бабанлы – ВИДЕО + ФОТО

2017-08-31 19:20 | www.oxu.az | 1

В кинотеатре премиум класса «CinemaPlus Azerbaijan» 30 августа состоялся предпремьерный показ документального фильма «Перу», с участием бывшего спортсмена, чемпиона республиканских и международных турниров по боям без правил, переквалифицированного в известного охотника – Фаика Бабанлы.

Как передает Oxu.Az, украшенное в особой тематике, фойе кинотеатра: чучело животных позволило гостям и зрителям окунуться в мир дикой природы.

Перед показом документального фильма главный герой Фаик Бабанлы поприветствовал гостей и пожелал приятного просмотра.

Фаик Бабанлы побывал в 73 странах мира. Ему удалось поохотиться в Африке, амазонских джунглях, Новой Зеландии, Австралии, Аляске, Гренландии, Колумбии, Камчатке. Также множество других отдаленных стран и горных хребтов, таких как Памир, Тянь-Шань, Гималаи, Пиренеи и пополнить коллекцию своих трофеев.

Данный фильм повествует о самой опасной и сложной поездке в Перу. Оттуда можно было даже не вернуться. По закону охоты в джунглях, если идет дождь и на небе луна, то животные не показываются. Фаик Бабанлы вместе с режиссером фильма Асифом Ильясовым вынуждены были заходить в непроходимые дебри тропических дождевых лесов джунгли, в которых прорубали себе дорогу мачете. Из всех южноамериканских стран больше всего ядовитых змей было именно в Перу.

Кинотеатр «CinemaPlus» всегда готов радовать вас самыми лучшими премьерами в мире кино и делать приятные сюрпризы.

С.Б.

