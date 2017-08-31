Женщина бросилась под поезд не из-за развода – ПОДРОБНОСТИ

2017-08-31 19:31 | www.oxu.az | 2

Стали известны некоторые подробности по делу бросившейся под поезд женщины в Шемкирском районе.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report, отмечалось, что Парвана Исмаилова 1993 г.р. бросилась под поезд из-за развода с супругом.

Однако, 24-летняя женщина уже 2 года как развелась. От этого брака у нее двое детей. Сегодня в доме отца П.Исмаиловой отмечался день рождения ее брата и мать отправила ее в магазин за соком. Предположительно, по дороге в магазин женщине пришлось перейти через железнодорожные рейсы и по неосторожности ее сбил товарный поезд.

С этой точки зрения, версия относительно того, что П.Исмаилова бросилась под поезд из-за развода, не соответствует действительности.

Как сообщили в Шемкирской районной прокуратуре, по факту допрашиваются близкие П.Исмаиловой и свидетели. Ведется следствие.

Отметим, что П.Исмаилова получила тяжелые травмы. Сейчас она находится в одной из больниц города Гянджа.

С.Б.

